الأمم المتحدة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأكدت المنظمة الدولية للهجرة، أنها تراقب بقلق متزايد الوضع الإنساني المتردي لمئات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البوسنة، خلال الأسبوعين الماضيين.وأوضح المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون، في مؤتمر صحفي اليوم، أن السلطات المحلية في البوسنة، قررت في 23 ديسمبر، إغلاق مخيم ليبا المؤقت للمهاجرين والذي كان يدار بدعم من المنظمة، مفيداً أنه عقب إغلاقه بدقائق، أضرمت النيران في المخيم.وأفاد أن ذلك أثر على 1400 رجل كانوا يعيشون في المخيم وما يُقدّر بنحو 1500 شخص آخرين من بينهم نساء وأطفال مما اضطرهم للنوم في العراء، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حل مستدام طويل الأجل.// انتهى //19:49ت م0150