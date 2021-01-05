الباحة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تعازيه ومواساته للشيخ عثمان بن أحمد بن سويعد شيخ قبيلة بني كبير في وفاة حرمه.وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.من جانبه عبر الشيخ بن سويعد عن شكره وتقديره لسمو أمير الباحة على تعازيه ومواساته، مؤكداً أن ذلك كان له بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة وأن يمتعه بالصحة والعافية.// انتهى //20:52ت م0160