الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسواصل القطري ناصر العطية نتائجه المميزة في رالي داكار السعودية 2021 في فئة السيارات، ليحقق الفوز في المرحلة الثالثة التي انطلقت وانتهت في وادي الدواسر، بطول 629 كيلومترا، منها 403 كيلومترات مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت.وتفوق العطية في هذه المرحلة على الجنوب إفريقي هينك لاتيغان، بينما حلّ الفرنسي ستيفان بيترهانسل ثالثاً، والذي استمر في صدارة الترتيب العام، ومن خلفه المتسابق القطري ناصر العطية الذي يواصل المطاردة، فيما واصل السائق السعودي ياسر بن سعيدان ملاحقته للمراكز المتقدمة، بعد أن أنهى المرحلة رابعاً.وقال العطية عقب فوزه بالمرحلة الثالثة: "سعيدٌ للغاية بهذه المرحلة، فقد ضغطتُ كثيرًا وقدَّم مساعدي أداءً رائعاً من ناحية الملاحة، أنا سعيد بأدائنا، لأن افتتاح المسارات والفوز بالمرحلة أمران رائعان، بالرغم من أننا وصلنا لمنطقة كانت الملاحة فيها صعبةً للغاية، وأعتقد أن الكثير من السائقين ضلّوا الطريق فيها".وفي فئة الدراجات النارية، انتهت المرحلة الثالثة على نفس ترتيب المرحلة الأولى من حيث المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء الأسترالي توبي برايس أولا، والأرجنتيني كيفن بينافيديس ثانياً والنمساوي ماتياس فالكنر ثالثاً.وفي تعليقه على فوزه بالمرحلة الثالثة، قال برايس: "واجهنا تقلبات في الأداء حتى الآن، فمن المحبط أن نكون في المقدمة في يومٍ ما، ثم نتراجع في اليوم التالي، فالصعوبات الملاحية تجعل من الصعب فتح المسارات، ولكن سيتعيَّن عليّ القيام بذلك غداً، آمل أن تكون مُريحةً نوعاً ما وأقل صعوبةً من الناحية الملاحية".أما في فئة الدراجات الرباعية، فجاء الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو أولاً، والتشيلي جيوفاني إنريكو ثانياً بفارق دقيقة، والأرجنتيني مانويل أندوخار ثالثاً.وفي فئة الشاحنات، فاز فريق البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش بالمرحلة الثالثة، متفوقاً بـ 18 ثانية فقط عن فريق الروسي ديميتري سوتنيكوف متصدر الترتيب العام، بينما حلّ فريق الروسي أنطون شيبالوف ثالثاً.وأنهى التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو المرحلة الثالثة من فئة المركبات الصحراوية الخفيفة في المركز الأول، ليتصدر الترتيب العام للفئة، وجاء الأمريكي أوستن جونز ثانياً بفارق 23 ثانية، والبولندي ميشال جوكزال ثالثاً.ويتواصل رالي داكار السعودية 2021 غداً الأربعاء بمرحلته الرابعة، والتي تبدأ من وادي الدواسر وتنتهي في العاصمة الرياض، حيث تتميز هذه المرحلة بكونها أطول مراحل السباق على الإطلاق، إذ يبلغ طولها 813 كيلومترا، منها 337 كيلومترا مرحلة خاصة.// انتهى //20:58ت م0161