الرباط 21 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 5 يناير 2020 م واسأجرى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط مباحثات مع المدير العام لوكالة الأنباء المغربية خليل الهاشمي الإدريسي، تمحورت حول سبل تدعيم العلاقات بين الجانبين.وخلال اللقاء أكد الدكتور المالك أن هذا اللقاء المثمر والبناء، يشكل نقطة انطلاقة لتدعيم الشراكة بين المنظمة والوكالة المغربية، مبرزا طموح الجانبين لإبرام اتفاقية تشمل برامج لتدريب وتأهيل عدد كبير من الأطر في مجال الإعلام بشتى مكوناته، وعقد مؤتمرات وندوات في مجالات عملهما.وأشار إلى أن الإيسيسكو عازمة على دعم المؤتمر الدولي السابع لوكالات الأنباء الدولية المزمع عقده بمراكش سنة 2022، والذي نالت الوكالة المغربية شرف استضافته.من جهته عبر مدير عام وكالة الأنباء المغربية عن تطلع الجانبين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين في أفق توقيع اتفاقية شراكة تتأسس على البرامج والإنجازات في مجالات بناء القدرات والتكوين الإعلامي، لاسيما في القارة الإفريقية، وتبادل الإصدارات، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتربية.//انتهى//21:10ت م0168