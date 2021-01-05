واشنطن 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واسانطلقت أعمال الاجتماع السنوي السابع عشر للمجلس الاستشاري الثنائي بين الولايات المتحدة ومنغوليا، في واشنطن اليوم بحضور نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي هينو كلينك ووزير الخارجية المنغولي الدكتور جانكهويغ ووزير الدفاع المنغولي جي سايخانبايار.وأكد المجتمعون، التزامهم بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومنغوليا، معربين عن موافقتهم على دفع التعاون الدفاعي في الأمور ذات الاهتمام المشترك، لدعم حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما بحث الاجتماع، قضايا الأمن الإقليمي الحالية، وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.// انتهى //22:17ت م0178