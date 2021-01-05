واشنطن 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واسطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي بمحاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، منددةً بأقسى العبارات استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في مناطق حضرية تعج بالسكان.وقال الممثل الأمريكي في الأمم المتحدة بالإنابة ريشارد ميل، خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي اليوم: يجتمع مجلس الأمن شهرياً لحث نظام الأسد سوريا على الوفاء بالتزاماته تجاه معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والوفاء بقرار مجلس الأمن الدولي 2118، مشيراً إلى أنه على مدى سبع سنوات منذ اعتماد هذا القرار، لم يوف نظام الأسد بالتزاماته بهذا الشأن.// انتهى //22:23ت م0180