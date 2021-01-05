مكة المكرمة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسعقد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي اجتماعًا مع المسؤولين ومديري العموم بالهيئة، اطلع خلاله على سير العمل ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالمشروعات التنموية التي تشرف على تنفيذها الهيئة في مكة المكرمة.يأتي ذلك بعد صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة بتعيينه رئيسا تنفيذيا للهيئة .وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه على تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للهيئة متمنياً من الله أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة منطقة مكة المكرمة وساكنيها.يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تتولى رسم السياسات في تطوير وتنمية المحافظات التابعة للمنطقة وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة، بالإضافة لمتابعة وتنفيذ البرامج والمشروعات وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات العلاقة بالمنطقة.// انتهى //22:50ت م0187