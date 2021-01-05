الأمم المتحدة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واسأكدت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أنه لا يمكن وصف الإعلان المقدم من النظام السوري دقيقاً ومكتملاً وفقاً لما تقضي به اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ما لم يُبت في القضايا العالقة.وأفادت ناكاميتسو، في إحاطة قدمتها اليوم، أمام مجلس الأمن الدولي، أن فريق تقييم الإعلانات بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) يثابر في جهوده لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي المقدم من النظام السوري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وأشارت إلى أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية طلبت من النظام السوري، الإعلان بشكل دقيق عن أنواع العوامل الكيميائية وكمياتها التي جري إنتاجها أو تهيئتها في شكل أسلحة في هذا الموقع، مؤكدة أن الأمانة لم تتلقَ حتى تاريخ هذا التقرير رداً من النظام على هذا الطلب.وشددت ناكاميتسو، على أن استخدام مثل هذه الأسلحة في ظل الإفلات من العقاب ودون محاسبة هو تهديد للسلم والأمن الدوليين وخطر على الجميع، داعية إلى محاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيميائية.// انتهى //23:29ت م0206