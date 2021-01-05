طريف 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واستفقّد رئيس بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية المهندس عثمان الضبعان أمس, المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ومنها مشروع إعادة تأهيل حي الورود، ومشروع تطوير دوار طريق عائشة, وذلك للتأكد من سير العمل وعدم وجود أية عقبات تعيق سير المشروعات.وأكد الضبعان في ختام جولته على سرعة الإنجاز ومضاعفة الجهد مع ضرورة التقيد والالتزام بالجودة والاشتراطات والعمل على تلافي العقبات والمعوقات كافة، وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشروعات وضمان استكمالها وفق الخطط الموضوعة، لافتاً الانتباه إلى أن البلدية تسعى دائما إلى تقديم المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها.// انتهى //23:34ت م0207