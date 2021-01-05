طريف 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واستواصل بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في قسم الرخص المهنية جولاتها على المحال والأسواق التجارية لمطابقة بياناتها وتأكيد الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البلدية.وأوضح قسم الرخص بالبلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 3 إنذارات و 5 إشعارات، مؤكداً أن البلدية تسعى إلى تعزيز الرقابة ومعالجة جميع المخالفات.// انتهى //23:36ت م0208