عام / بلدية طريف تواصل جولاتها الرقابية لمطابقة التراخيص التجارية
الثلاثاء 1442/5/21 هـ الموافق 2021/01/05 م واس
طريف 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس
تواصل بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في قسم الرخص المهنية جولاتها على المحال والأسواق التجارية لمطابقة بياناتها وتأكيد الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البلدية.
وأوضح قسم الرخص بالبلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 3 إنذارات و 5 إشعارات، مؤكداً أن البلدية تسعى إلى تعزيز الرقابة ومعالجة جميع المخالفات.
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23:36ت م
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