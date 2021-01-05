القاهرة 21 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 5 يناير 2021 م واسفاز فريق بيراميدز على ضيفه فريق الاتحاد الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات إياب الدور الـ 32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.بهذا الفوز، حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الـ 32 الثاني من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.وينتظر بيراميدز قرعة دور الـ 32 الثاني للكونفدرالية التي تقام يوم الجمعة المقبل في القاهرة، ليواجه أحد الفرق التي ستودع دوري أبطال إفريقيا من دور الـ 32.// انتهى //23:45ت م0213