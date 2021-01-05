القاهرة 21 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 5 يناير 2021 م واستأهل فريق الأهلي المصري إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه فريق سونيديب بطل النيجر، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد "الأهلي وي السلام" في القاهرة، في إياب دور الـ 32 للمسابقة القارية.ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة.// انتهى //23:58ت م0216