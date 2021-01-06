واشنطن 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم، تداولاته على انخفاض.فقد ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 26.21 نقطة، أي 0.71 في المئة ليغلق عند 3726.86 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 167.71 نقطة، أي 0.55 في المئة، إلى 30391.60 نقطة.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 120.51 نقطة، أي 0.95 في المئة إلى 12818.96 نقطة.// انتهى //00:45ت م0219