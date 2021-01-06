الرياض 21جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأكدت الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن حرية التعبير والتعليقات الإعلامية والجماهيرية لا تعطي الحق بالتجاوز الغير نظامي على العناصر التي تدخل ضمن دائرة العمل باتحاد الكرة سواء من إعلاميين أو غيرهم.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي سجلت عددًا من اعتذارات إعلاميين رياضيين عن تغريدات غير موفقة قاموا بكتابتها ونشرها حملت تجاوزًا للأنظمة المحددة للتعبير حول القضايا الكروية بعد أن بدأ اتحاد الكرة السعودي وعبر الإدارة القانونية وبالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة برصد التجاوزات ورفع قضايا رسمية بهذا الشأن.وأوضحت الإدارة القانونية في بيان لها أن القضايا المرفوعة جاءت بعد رصد وتدقيق لمحتواها غير النظامي حماية لمكونات وسمعة اتحاد الكرة وتطبيقًا للأنظمة الرسمية، مؤكدة أن الاعتذارات المتتالية لا تعني إسقاط حق أحد من عناصر اتحاد الكرة، بل هي خطوة مفتوحة الخيارات وفقًا لمعطيات التجاوزات غير القانونية خاصة تلك التي تدخل بالذمم وإهدار الكرامة الشخصية والعملية والإساءة المقصودة وإثارة الرأي العام.وأضاف "باب اتحاد القدم مفتوح لجميع الإعلاميين وأجاب على استفساراتهم كافة، ولقي التجاوب المستمر من جانبه ثناء وتقدير الوسط الإعلامي والذي دأب المهتمون داخله بإرسال استفساراتهم عبر نافذة التواصل الإلكترونية المعتمدة وكذلك تجاوب مسؤولي الاتحاد مع القنوات التلفزيونية والإذاعية عبر المداخلات أو اللقاءات المباشرة وكذلك نشر الرسائل التثقيفية بشكل متواصل، تقديرًا مسؤولًا لشركاء الكرة السعودية من الإعلاميين والجماهير، وهو عمل يسعد به كافة العاملين باتحاد الكرة، إلا أن التجاوزات غير القانونية ستكون حتمًا تحت طائلة الانظمة الرسمية المتبعة.واختتمت الإدارة القانونية بالتأكيد على أن الانتقادات الهادفة هي مرآة العمل ويهم اتحاد الكرة سماعها والاطلاع عليها ومناقشتها ورصدها كشراكة كروية إعلامية تعطي للإعلام صورته المضيئة ، كذلك للجماهير شغفها من أجل التطوير.// انتهى //01:27ت م0223