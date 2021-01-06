سكاكا 21 جمادي الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسيواصل ملتقى جوف الابتكار، الذي يقيمه وينظمه تطبيق عصرة، بموافقة من صاحب السمو ‏الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ، بالتعاون مع مجلس شباب الجوف، أعماله في اليوم الثالث ، حيث استضاف عدد من رواد ورائدات الأعمال للحديث عن تجاربهم الناجحة بعد أن تم التخطيط لها بشكل جيد ومدروس.واستضاف الملتقى في يومه ما قبل الأخير مرشدة الأعمال وعد المويشير ، والتي تحدثت فيها عن نموذج العرض الاستثماري ، تلا ذلك محاضرة لمدير بنك الاجتماعية محمد بن فهد الشمري بعنوان بناء العقلية الريادية، وتم فتح باب النقاش والحوار مع الحضور وتبادل الأفكار والرؤى .ثم قام فريق التقييم وبناء على معايير محددة من قبل لجان الملتقى بترشيح 5 مشاريع سيتم عرضها على لجنة التحكيم النهائية والمستثمرين.وأكد الرئيس التنفيذي لتطبيق عصرة أحمد بن سلمان الشمري التفاعل الكبير بين المشاركين ، مشيداً بالأفكار التي تم طرحها خلال أيام الملتقى، الذي سيختتم أعماله يوم غدٍ الأربعاء بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، بإعلان المشاريع الفائزة .//انتهى//03:59ت م0228