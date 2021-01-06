عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1442/5/22 هـ الموافق 2021/01/06 م واس
الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتلقى اتصال تهنئة من أمير الكويت بنجاح قمة التعاون ورسالة خطيّة من سُلطان عُمان تتعلق بالعلاقات الثنائية
أمير قطر في برقية شكر لخادم الحرمين وولي العهد: أجواء أخوية سادت اجتماع العلا
مجلس الوزراء يهنئ القيادة بنجاح قمة مجلس التعاون
قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون في العلا
وزير الخارجية: حكمة قادة مجلس التعاون تعبر بالمنطقة إلى بر الأمان
البيان الختامي لقمة العلا: الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون
فيصل بن بندر يثني على جهود جمعية "إنسان"
أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية لتعزيز الأعمال التطوعية
الحصول على موعد التطعيم خلال 48 ساعة عبر تطبيق "صحتي"
بايدن وترمب.. معركة السيطرة على مجلس الشيوخ
واشنطن: زيادة تخصيب طهران لليورانيوم 20 % «ابتزاز نووي»
اليابان تعبر عن قلقها إزاء زيادة إيران تخصيب اليورانيوم
سلسلة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
الصحة العالمية تزور الصين للتحقيق في مصدر «كوفيد - 19»
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