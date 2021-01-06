الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتلقى اتصال تهنئة من أمير الكويت بنجاح قمة التعاون ورسالة خطيّة من سُلطان عُمان تتعلق بالعلاقات الثنائيةأمير قطر في برقية شكر لخادم الحرمين وولي العهد: أجواء أخوية سادت اجتماع العلامجلس الوزراء يهنئ القيادة بنجاح قمة مجلس التعاونقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون في العلاوزير الخارجية: حكمة قادة مجلس التعاون تعبر بالمنطقة إلى بر الأمانالبيان الختامي لقمة العلا: الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاونفيصل بن بندر يثني على جهود جمعية "إنسان"أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية لتعزيز الأعمال التطوعيةالحصول على موعد التطعيم خلال 48 ساعة عبر تطبيق "صحتي"بايدن وترمب.. معركة السيطرة على مجلس الشيوخواشنطن: زيادة تخصيب طهران لليورانيوم 20 % «ابتزاز نووي»اليابان تعبر عن قلقها إزاء زيادة إيران تخصيب اليورانيومسلسلة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدسالصحة العالمية تزور الصين للتحقيق في مصدر «كوفيد - 19»// يتبع //06:03ت م0003