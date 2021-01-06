وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( قمة العلا.. الرؤية الشاملة ) : المشهد الـذي كانت المملكة العربية السعودية، تحديدا العلا منبرا لأحداثه والـذي ضم انطلاق أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي وجه خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» بتسميتها (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، ومشهد استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس الـتعاون لـدول الخليج العربية لدى وصولهم قاعة مرايا من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله» وترؤس سموه الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» .جميعها تفاصيل ترسم ملامح الـصورة المثالـية المتكاملـة للحمة الخليجية المعهودة علـى مر السنين، والتي كان لجهود المملكة وأدوارها القيادية الدور الرئيس في استدامتها وتمكينها من تجاوز كافة التحديات مهما بلغت حيثياتها وتفاصيلها.وتابعت : حين نمعن في تفاصيل ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد «حفظه الله» في كلمته، على أهمية التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.وأضافت : وقول سموه، نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه لـلـصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الـهدامة الـتي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هـدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.// يتبع //06:03ت م0004