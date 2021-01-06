وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( رسالة العلا ) : بحكمة العقلاء وهدوء الكبار، رسخت المملكة نهجها تجاه مجلس التعاون الخليجي، وبعثت رسالة إلى العالم، أكدت فيها أن أمن المجلس واستقراره خط أحمر، وأنه من الصعب، بل من المستحيل، النيل من وحدة هذا المجلس الذي تكون على مدى 4 عقود، وأن أي خلاف قد ينشأ بين دوله، فإن مصيره الزوال، لتبقى الوحدة الخليجية الهدف الأبرز لقادة الدول وشعوبها.وواصلت : وترجمت قمة العُلا هذا النهج على أرض الواقع، عندما أعلن قادة المجلس في قمتهم الـ41 أمس أن الخلاف الخليجي بات في ذمة الماضي، وأنهم على استعداد لتسخير كل الجهود لما فيه خير شعوب المنطقة ونمائها.وبينت : ولطالما كانت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ انطلاق مجلس التعاون، وهي حاضنة لتلك التجربة الوحدوية الفريدة، وداعمة لكل خطواتها في مواقف عملية، يسجلها تاريخ المنطقة والعالم بكل الفخر والتباهي. ولعل في رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أعلنها العام 2015 لتعزيز وحدة الخليج خير شاهد على ذلك، فهي جاءت امتداداً لدور المملكة الفاعل والمؤثر في دعم مسيرة التعاون الخليجي، وفق استراتيجية محددة لتحقيق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء.وتابعت : ولا يمكن نسيان الدور المحوري الذي يلعبه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز منظومة مجلس التعاون الخليجي، والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتماسكه وسط الاضطراب الذي تعاني منه المنطقة، وفي ظل التدخلات الخارجية التي تحاول العبث في شؤون دول المنطقة، والإساءة للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين دول وشعوب مجلس التعاون.// يتبع //06:03ت م0005