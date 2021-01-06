بكين 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسكثّفت السلطات الصينية من إجراءاتها لمكافحة تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأغلقت الصين اليوم أجزاء من الطرق السريعة التي تمر عبر إقليم خبي وتحيط ببكين، إضافة إلى إغلاق محطة حافلات رئيسية في شيجياتشوانغ عاصمة الإقليم في محاولة لمنع موجة أخرى من فيروس كورونا.وتواصل الصين اتخاذ إجراءات صارمة لمنع موجة أخرى من الوباء، إذ تفرض السلطات المحلية في كثير من الأحيان مجموعة من الإجراءات بما في ذلك الفحوصات الجماعية وإغلاق المدارس وتقييد السفر لأولئك الذين يعيشون في مناطق بها مجموعة من مرضى كوفيد-19 الجدد، إلى جانب فحص مسؤولو الجمارك للسلع المستوردة للتحقق من آثار فيروس كورونا.// انتهى //08:59ت م0013