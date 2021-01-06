بغداد 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية النتائج التي حققتها القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة, مبرزة إعلان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية إعلاء المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون والأمن القومي العربي.وأبرزت صحف بغداد اللقاء الذي عقد بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.وتطرقت إلى احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي التي تصادف اليوم, السادس من يناير, مبرزة الاستعراض العسكري في ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد برعاية رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، منوهة بالمآثر والبطولات التي سطرها الجيش العراقي عبر تاريخه الطويل.وتناولت صحف الأربعاء تأكيد الرئيس العراقي برهم صالح أمس أن أمام العراق تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة بعيدا عن التزوير أو التلاعب ، والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت.وتطرقت إلى قائمة القوانين التي اجتازت القراءة الثانية في مجلس النواب وأصبحت مُعدَّة للتصويت النهائي عليها.وأشارت صحف العراق إلى خطط وزارة النفط العراقية لإدامة وتطوير إنتاج الغاز في حقول محافظة ذي قار جنوب العراق.// انتهى //11:36ت م0029