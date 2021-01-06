بيروت 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بعودة السجالات السياسية بين الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة على خلفية الخلاف القائم حول التشكيلة الوزارية التي لم تنجح كل المساعي في الاتفاق عليها مما يؤشر إلى استمرار الفراغ الحكومي.وتحدثت عن استشهاد فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفرق غوش عتصيون جنوب بيت لحم بزعم محاولته القيام بعملية طعن.وسلطت صحف بيروت الضوء على تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس أن بلاده لن تكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم.وأخبرت عن توصية الأمين العام أنطونيو غوتيريش أمس بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر.وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس التزام بلاده بحرمان النظام الإيراني من تدفق العوائد طالما استمر في دعمه لتنظيمات إرهابية وسعيه للحصول على أسلحة دمار شامل.// انتهى //11:54ت م0030