رام الله 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم نجاح القمة الـ 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة وترحيب الرئاسة الفلسطينية بهذا النجاح وتأكيدها الثابت بدعم القضية الفلسطينية وإدانة الممارسات الإسرائيلية في تغيير طابع وهوية القدس وسياسة هدم المنازل ورفض الضم والاستيطان، والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الأمن 2334، ودعم "الأونروا".وسلطت الضوء على استشهاد الشاب عاهد قوقاس من بيت أمر برصاص مستوطن يهوي قرب بيت لحم.وأولت صحف الأربعاء اهتمامًا بتأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الثابت في القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.ونشرت تنديد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد أحمد حسين، بعرض ما يسمى بجماعات الهيكل المزعوم على حكومة الاحتلال، لكي تقدم عرضًا للأوقاف الإسلامية في القدس والحكومة الأردنية، لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة هيكلهم المزعوم مكانها.وتحدثت الصحف عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة، وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وواصلت صحف فلسطين تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بكورونا و1804 حالات تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //12:06ت م0034