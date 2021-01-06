الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسرفع تركي بن عبدالله الشليل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله ـ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته لوظيفة "مدير عام الشؤون الإدارية والمالية" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وثمن الشليّل لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند دعمه وتوجيهه وثقته الكريمة، سائلًا المولى سبحانه أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادته// انتهى //12:08ت م0035