الرباط 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم، تطورات وضع فيروس كورونا بالمغرب، الذي سجل تراجعًا في عدد الإصابات اليومية يومي الأحد والاثنين الماضيين، لافتة النظر إلى إجراءات السلطات المغربية المشددة للسيطرة على الوباء في انتظار إطلاق حملة واسعة للتلقيح.وأولت الصحف الاهتمام بعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادية والأربعين أمس بمدينة العُلا، والتي توجت بالتوقيع على البيان الختامي للقمة، إيذانا ببداية مرحلة جديدة في العلاقات بين دول المجلس.وأبرزت في السياق ذاته خبر الإعلان عن فتح المجال الجوي والبحري والبري بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.وتناقلت صحف الرباط إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، قبوله المشروط رعاية مبادرة للحوار الوطني، بهدف إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاجتماعية.وفي الشأن العراقي، أوردت صحف الأربعاء تأكيد الرئيس برهم صالح، على حاجة البلاد لعقد سياسي جديد، يمكن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة ويعالج الأخطاء المتراكمة.اقتصاديا، أخبرت الصحف ببدء أعضاء منظمة الأوبك وشركائهم يوم الاثنين، اجتماعا عبر الفيديو لتحديد كمية الخام المقرر طرحها في السوق العالمية الشهر المقبل.وواصلت صحف المغرب متابعتها لأخبار وباء كورونا عبر العالم، لافتة إلى أن لبنان وبريطانيا قررا الدخول في حجر صحي إلى غاية فبراير المقبل، في وقت تجاوزت فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ 7ر85 مليون إصابة.// انتهى //12:14ت م0036