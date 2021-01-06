الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسينتشر جفاف الجلد في المناطق ذات الأجواء الباردة والجافة خاصة في المناطق الصحراوية خلال فصل الشتاء، ويحدث نتيجة التعرض جزئياً أوكلياً لعدة عوامل بيئية ، منها التعرض للطقس الحار أو البارد مع مستويات رطوبة منخفضة أو الاستحمام المفرط.ونصحت وزارة الصحة عبر إنفوجرافيك تعريفي نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية " عش بصحة " ، أهمية شرب الماء عند الشعور بأية أعراض وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات مع الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء ، لافتةً إلى أن الماء يتميز بأنه بلا سكريات وسعرات حرارية .وتأتي ذلك تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحث على اتباع أنماط صحية سليمة .// انتهى //12:16ت م0037