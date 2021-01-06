الجزائر 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باجتماع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون مع رؤساء منظمات ورجال أعمال محليين، مبرزة تأكيد الرئيس الجزائري على ضرورة انخراط القطاع الخاص الجزائري في برنامج الإنعاش الاقتصاي الذي يعتزم إطلاقه في غضون الأيام القادمة.وواصلت رصد فيروس كورونا في الجزائر، مشيرة إلى إعلان وزارة الصحة والسكان، أمس، تسجیل 228 إصابة جديدة وخمس وفیات إضافية في الـ 24 ساعة الماضية.وأوردت توقعات البنك العالمي حول نمو الاقتصاد الجزائري مشيرة إلى توقع تسجيل معدل نمو يصل إلى حدود 3,8 بالمئة خلال العام الجاري، بعد انكماش حاد في العام الماضي، قدرت نسبته بـ"- 6.5 بالمئة".وتناولت تطورات الوضع في ليبيا، مبرزة تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس، أنه قدم توصية، تعلقت بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي.// انتهى //12:20ت م0039