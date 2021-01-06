طرابلس 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسرحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، بنتائج القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية وما تحقق فيها من مصالحة وتعزيز التأخي بما يعزز التضامن العربي، واصفًا بيان العلا بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.وأعرب في بيان صدر اليوم، عن أمله بأن تقود المصالحة ومخرجات قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لم الشمل العربي وأن تسهم بفعالية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء جميع التدخلات السلبية، وتذليل العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.وأكد أهمية " إعلان العلا" لترسيخ الالتزام الكامل بمبادئ الاحترام المتبادل وسيادة الدول ووحدتها الوطنية، وضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار وتعزيز التعاون الاستراتيجي البناء في كامل الوطن العربي، وإقامة شراكات بين الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ العمل الاقتصادي العربي المشترك.وهنّأ السراج قادة دول المجلس بهذا الإنجاز الكبير الذي يجسّد الجهود الخيرة لدولة الكويت لإنجاح هذا الاتفاق وللمملكة العربية السعودية لرعايتها له، متمنيًا لجميع الدول العربية الاستقرار والازدهار.// انتهى //12:22ت م0041