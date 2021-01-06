حائل 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأنهت جامعة حائل كافة إجراءات الربط بالشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين"، التي تقدمها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بسرعات عالية .وأوضح عميد تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بجامعة حائل الدكتور خالد العتيبي أن الجامعة تعمل على توفير الخدمات اللازمة لدعم البحث العلمي والباحثين من منسوبيها ، وكذلك تسهيل عملية الربط مع المكتبات الرقمية والمنصات البحثية والأكاديمية العالمية، مشيراً إلى أن شبكة "معيـن" توفر إمكانية الوصول لأكثر من 90 ألف مؤسسة أكاديمية، و42 شبكة تعليمية، و65 شبكة بحثية، تمثل أكثر من 100 دولة حول العالم، كما أنها توفر بيئـة خصبة للإبداع والابتكار فـي المجاليـن البحثي والتقني من خلال حزمـة مـن الخدمات التقنيـة المتنوعـة، تشمل خدمـة الحوسبة، والاستضافة السحابية، وخدمات أمن المعلومات، وخدمة الاستشارات الفنية في النطاقات، وخدمة تخزين البيانات .// انتهى //12:39ت م0042