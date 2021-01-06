داكار 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال إعادة فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في منطقتي داكار وثيس من أجل كبح الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد.وفي حديث عبر التلفزيون الوطني السنغالي بعد اجتماع طارئ للجنة الوطنية لإدارة الوباء قال سال إن هاتين المنطقتين تمثلان أكثر من 90 في المئة من الحالات المؤكدة في السنغال، داعيًا جميع أعضاء الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق حالة الطوارئ.وحث سال السكان على احترام إجراءات الوقاية الفردية والجماعية، مشيرًا إلى أنه أمر باقتراح خطة تلقيح وطنية بأقرب وقت ممكن ضمن مبادرة "كوفاكس" للحصول على التلاقيح ضد فيروس كورونا.// انتهى //13:26ت م0059