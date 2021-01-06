الكويت 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر33 نقطة ليبلغ مستوى 66ر5529 نقطة بنسبة هبوط بلغت 60ر0 % .وجرى تداول كمية أسهم بلغت 3ر196 مليون سهم تمت عبر 8109 صفقات نقدية بقيمة 7ر25 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6ر13 نقطة ليبلغ مستوى 86ر4543 نقطة بنسبة هبوط بلغت 30ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر143 مليون سهم تمت عبر 4303 صفقات نقدية بقيمة 11ر8 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 09ر43 نقطة ليبلغ مستوى 86ر6030 نقطة بنسبة هبوط بلغت 71ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 13ر53 مليون سهم تمت عبر 3806 صفقات بقيمة 6ر17 مليون دينار .// انتهى //13:32ت م0060