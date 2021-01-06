اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام
الأربعاء 1442/5/22 هـ الموافق 2021/01/06 م واس
الكويت 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر33 نقطة ليبلغ مستوى 66ر5529 نقطة بنسبة هبوط بلغت 60ر0 % .
وجرى تداول كمية أسهم بلغت 3ر196 مليون سهم تمت عبر 8109 صفقات نقدية بقيمة 7ر25 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6ر13 نقطة ليبلغ مستوى 86ر4543 نقطة بنسبة هبوط بلغت 30ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر143 مليون سهم تمت عبر 4303 صفقات نقدية بقيمة 11ر8 ملايين دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 09ر43 نقطة ليبلغ مستوى 86ر6030 نقطة بنسبة هبوط بلغت 71ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 13ر53 مليون سهم تمت عبر 3806 صفقات بقيمة 6ر17 مليون دينار .
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