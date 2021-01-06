لندن 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذير رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس أن بلاده قد تواجه قيودا صارمة لعدة أشهر قادمة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كرونا المستجد وزيادة معدل انتشار المرض بصورة ملحوظة.وأفاد جونسون بأن أكثر من مليون شخص في بريطانيا مصابين حاليا بالمرض، فيما أصيب مواطن من كل 50 في إنجلترا بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.وتناولت الصحف على صعيد متصل إعلان وزير المالية البريطاني، ريتشي سوناك، عن حزمة دعم إضافية للأعمال بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني لمواجهة آثار سياسات الإغلاق المصاحبة لجهود إحتواء الوباء.وفي الشأن العربي، عرجت صحف لندن على أخبار قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها المملكة أمس، مشيرة إلى البيان الختامي للقمة.ونشرت مضامين كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال افتتاح أعمال القمة.دولياً، نقلت الصحف بيانات أولية تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي، رافاييل وارنوك، بأحد مقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، متفوقًا على منافسته السيناتورة الجمهورية المنتهية ولايتها كيلي لوفلر.// انتهى //13:36ت م0061