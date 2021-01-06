أبهـا 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واساستقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير خلال شهر ديسمبر الماضي 824 عينةً من الأغذية المختلفة؛ بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية.وأبان أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه جرى فحص 557 عينةً من العسل، حيث وصلت نسبة العينات المتطابقة فيها إلى 88%، ونسبة العينات غير المتطابقة نحو 12%، لافتاً إلى أن عدد العينات التي تم الكشف عليها في قسم الميكروبيولوجي بلغت 227 عينة , ونسبة العينات المطابقة 81% و 19% عينة غير المطابقة، كما تم الكشف عن متبقيات المبيدات العشوائية من أسواق الخضروات والفواكه والمراكز التجارية وكانت نسبة التطابق 100%.// انتهى //13:37ت م0062