الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واساعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والأربعين "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" ضمن البيان الختامي الذي صدر أمس، إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وذلك لتمكينه من مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة.ويعد المركز الخليجي للوقاية، مركزاً إقليمياً للصحة العامة يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة ووضع السياسات والمؤشرات المشتركة وتبادل المعارف بين جميع الدول الأعضاء.ويعمل المركز على تحقيق عدة مقاصد تشمل تعزيز التنسيق وبناء المعرفة وإنتاج الأدلة للتمكين من الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتخفيف من حالات الطوارئ الصحية العامة، وتعزيز المجتمعات المحلية الصحية في جميع أنحاء الخليج.كما يؤدي المركز دوراً مهماً في الوقاية من الأمراض المعدية التي تهدد الصحة العامة في دول الخليج العربي من خلال المتابعة المستمرة لعدد من الحالات وتقييم المخاطر وتفعيل البرامج والخطط والقضاء عليها.ويعمل المركز عبر رسالة تستهدف دعم تطوير برامج وممارسات تعاونية في مجال الصحة العامة، تعزيز التدريب الإقليمي في مجال الصحة العامة، واستخدام بيانات الصحة العامة لوضع مؤشرات صحية وبحوث خليجية مشتركة، وتعزيز العمل المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الوقاية ومكافحة الأمراض، وتعزيز متطلبات التنافسية العالمية لتحقيق مراكز متقدمة عالمياً مما يعزز من مكانة دول الخليج العربي كمحور ومركز عالمي للفعاليات الدينية والثقافية والأعمال.// انتهى //13:40ت م0064