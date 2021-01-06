عام / المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة الباحة
الأربعاء 1442/5/22 هـ الموافق 2021/01/06 م واس
الباحة 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة الباحة , مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, وتساقط البرد.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
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14:04ت م
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