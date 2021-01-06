تبوك 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي, والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.واطلع سموه على تقرير عن أعمال الهيئة وأنشطتها وبرامجها تضمن جهود فرع الهيئة في المنطقة ، مبرزاً الجهود المبذولة خلال جائحة كورونا لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتوفرها ، وما تم في إيجاز اللقاح والموافقة عليه.وشدد سموه على دور الهيئة في تعزيز الجانب التوعوي لدى المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء .من جانبه أعرب الدكتور هشام الجضعي عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه لأعمال الهيئة .// انتهى //14:13ت م0071