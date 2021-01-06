الدمام 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واساستقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمقر الأمانة اليوم، القنصل العام الأمريكي بالظهران نيكول مانز بعزاوي.وقدم معاليه شرحا عن أبرز المشاريع التنموية والبرامج والخدمات التي تنفذها الأمانة بالمنطقة ومراحل تطورها والخدمات البلدية، وأهم منجزاتها ومبادراتها, إلى جانب المؤشرات العالمية التي حققتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.من جانبها نوهت القنصل الأمريكي بما شاهدته من تطور كبير من خلال المشاريع التنموية الكبيرة، وبرامج جودة الحياة.// انتهى //15:10ت م0086