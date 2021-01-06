إسلام آباد 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع الحقائب الشتوية في جمهورية باكستان الإسلامية .وجرى توزيع 2,550 حقيبة شتوية على عدد من المحتاجين والأيتام بالعاصمة إسلام آباد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بالحكومة الباكستانية ومكتب رابطة العالم الإسلامي في باكستان، استفاد منها 15,300 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية لعام 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجا في باكستان.//انتهى//15:10ت م0087