الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واستقيم جمعية المكفوفين الأهلية "كفيف" الأحد القادم ولمدة 3 أيام ، دورتي "التوجه والحركة" و "برايل" للأطفال من ذوي الإعاقة البصرية ، وستبدأ باستقبالهم من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة ظهرا بمقرها بالرياض.وأوضحت الجمعية أنها اعتمدت خطتين تدريبيتين لكلا البرنامجين بمجموع 20 ساعة تدريبية، تهدف من خلالهما إلى تدريب الأطفال من سن الـ 6 وحتى الـ 12 عاماً في "التوجه والحركة" على استخدام الحواس بشكل مفيد وفعّال في تحديد موضع الأشياء وعلاقتها ببعضها البعض، وتكسّب المهارات الحركية اللازمة للتنقل بأمان، وتمكينهم من التكيف في بيئتهم المألوفة والغير مألوفة، ما سيولد لديهم الثقة بالنفس والاستقلالية وعدم الاعتماد على الآخر في سائر شؤون الحياة.فيما تهدف دورة "برايل" إلى تقوية الطفل ومساعدته على تنشيط قناة عقلية أساسية له وهي حاسة اللمس؛ مستغلا أوقات فراغه بما يعود عليه بالنفع لاستقبال فصله الدراسي الجديد بجد واجتهاد.// انتهى//15:12ت م0089