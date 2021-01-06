البكيرية 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسرأس محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي بمقر المحافظة اليوم اجتماع مبادرة مدينة الطاقة النظيفة, بحضور رئيس لجنة أهالي البكيرية المهندس علي بن محمد السويلم, وفريق عمل المبادرة.وناقش الاجتماع أهداف المبادرة وما ستقدمه منها: إنشاء "المعهد السعودي للطاقة النظيفة" الهادف إلى تأهيل شباب وشابات سعوديين لسوق العمل وإقامة الدورات والندوات المختصة في الطاقة النظيفة لتوعية المجتمع بتطبيقاتها, ودراسات بحثية لرفع كفاءة تطبيقات الطاقة النظيفة, ومعامل لفحص واعتماد جودة مواد تطبيقات الطاقة, إضافة إلى عمل تطبيقات للطاقة في عدد من ميادين المحافظة للتعريف بالطاقة، كذلك تخصيص أرض لتكون حديقة للابتكار بالتعاون مع بلدية المحافظة.وتطرق الاجتماع إلى العمل على إنشاء "الجمعية التعاونية للطاقة النظيفة" يتكون مجلس إدارتها من مؤسسيها ، واعتماد لجنة الطاقة النظيفة بالغرفة التجارية الصناعية في البكيرية مرشحة من أعضاء فريق عمل الطاقة , لتكون ممثل عن مبادرة مدينة الطاقة النظيفة للتواصل مع المستثمرين ونشاط سلسلة الإمداد.// انتهى //15:16ت م0091