بيروت 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,292 حقيبة شتوية و 2,584 بطانية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف بمدينتي بيروت وطرابلس في لبنان، استفاد منها 6,460 فرداً.وتحوي الحقيبة الواحدة السترات والكنزات والقبعات وغيرها من الملبوسات بأحجام ومقاسات مختلفة، تغطي احتياجات أفراد الأسرة في فصل الشتاء.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للمواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.//انتهى//15:17ت م0092