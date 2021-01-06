الزرقاء 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 115 حقيبة شتوية و230 بطانية للأسر العفيفة والمحتاجة في مخيم السخنة بمحافظة الزرقاء في الأردن، استفاد منها 115 أسرة بواقع 575 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع كسوة الشتاء للمحتاجين في مديريات ومناطق متفرّقة بالأردن.ويتضمن المشروع توزيع البطانيات والحقائب التي تحوي على السترات، والكنزات، والأطقم الشتوية و الشالات النسوية التي تلبي احتياجات الأسر والأفراد بالمناطق الباردة.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء المحتاجين في مختلف بلدان العالم للتخفيف من معاناتهم خلال فصل الشتاء .//انتهى//15:21ت م0097