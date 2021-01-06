اجتماعي/ مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 115 حقيبة شتوية للمحتاجين في مخيم السخنة بمحافظة الزرقاء الأردنية
الأربعاء 1442/5/22 هـ الموافق 2021/01/06 م واس
الزرقاء 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 115 حقيبة شتوية و230 بطانية للأسر العفيفة والمحتاجة في مخيم السخنة بمحافظة الزرقاء في الأردن، استفاد منها 115 أسرة بواقع 575 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع كسوة الشتاء للمحتاجين في مديريات ومناطق متفرّقة بالأردن.
ويتضمن المشروع توزيع البطانيات والحقائب التي تحوي على السترات، والكنزات، والأطقم الشتوية و الشالات النسوية التي تلبي احتياجات الأسر والأفراد بالمناطق الباردة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء المحتاجين في مختلف بلدان العالم للتخفيف من معاناتهم خلال فصل الشتاء .
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15:21ت م
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