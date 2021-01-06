مأرب 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب.وعُقدت أمس، دورة تدريبية في مجال صناعة المعجنات، استفاد منها 20معيلة لإكسابهن المهارات الأساسية لإيجاد فرص العمل المدرة للدخل ودخول سوق العمل بمهنية عالية.يذكر أن مشروع مهارتي بيدي النسخة الثانية يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي "الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية والحيوانية"، ينتهي بصرف منحٍ للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.//انتهى//15:22ت م0099