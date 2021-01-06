الخرطوم 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم، بوزير الخزانة الأمريكي استيفن من تشن الذي يزور الخرطوم حالياً.وقدم حمدوك خلال اللقاء شكره للإدارة الامريكية على جهودها التي افضت إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة حصانته السيادية، ودعم عملية الانتقال الديمقراطي، كما تناول الجانبان ملفات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.// انتهى //15:45ت م0100