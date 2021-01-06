إسلام آباد 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسالتقى وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان، اليوم في مكتبه بإسلام آباد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل دعمها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات.حضر اللقاء معالي المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون البترول نديم بابر.// انتهى //16:57ت م0116