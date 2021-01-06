تبوك 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, مدير مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية عمر الفاخري في وفاة شقيقه رحمه الله.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.فيما أعرب الفاخري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //17:03ت م0118