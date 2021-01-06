عام / المركز الوطني للأرصاد ينبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
الأربعاء 1442/5/22 هـ الموافق 2021/01/06 م واس
الطائف 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس
نبهت المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم ، والطائف ، وميسان والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 10 مساء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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17:04ت م
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