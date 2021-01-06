الخرطوم 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والوفد المرافق له الذي يزور الخرطوم حاليا.وأكد البرهان خلال اللقاء حرص بلاده على تطوير علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادي.واطلع البرهان الوزير على موقف السودان من التوترات الحدودية مع الجارة إثيوبيا.واضاف أن ما قامت به القوات المسلحة السودانية يعد إعادة انتشار داخل الحدود، مؤكدا حرص السودان على معالجة الخلافات بالتفاوض والحوار.من جانبه أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، حرص بلادهم على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات، معبرا عن تقديره لحسن قيادة رئيس مجلس السيادة للبلاد وللفترة الانتقالية مناصفة مع مجلس الوزراء لتجاوز التحديات التي تواجه السودان.ونوه بالجهود التي بذلت وتوجت بالتوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان، واعداً بالمساعدة في تنفيذ بنود اتفاقية السلام، ومؤكدا حرص بلاده على إلحاق الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وتوصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق فيما يلي ملء سد النهضة وتشغيله.// انتهى //17:05ت م0120