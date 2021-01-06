حائل 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, مقر مهرجان برتقالة حائل في نسخته الثانية.وتجول سموه في أرجاء المهرجان, واستمع من المشرف على المهرجان عبدالكريم العبيداء لنبذة عن الفعاليات والجهات المشاركة, وأجنحة بيع الحمضيات وأركان الجمعيات الزراعية والمزارعين والأسر المنتجة والعسل والنحالين, كذلك الألعاب الترفيهية.واطلع سمو نائب أمير منطقة حائل على الجهود القائمة في مجال المحافظة على الأصناف النادرة للأشجار والإنتاج الزراعي في المنطقة, مشيداً بالجهود القائمة في المهرجان, متمنياً للجميع المزيد من التوفيق.// انتهى //17:10ت م0121