القاهرة 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1ر4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1ر660 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 5 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 7ر3 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 13ر1% ليبلغ مستوى 14ر10952 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 53ر0% مسجلاً 59ر2152 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 78ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 17ر3125 نقطة.// انتهى //17:12ت م0122