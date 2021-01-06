النعيرية 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «الخوارج شرار الخلق» أطلقها في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية .وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقاً لرسالتها للتحذير من الجماعات التي هي على معتقد الخوارج .// انتهى //17:15ت م0125